'Kung Fu Panda' vai virar seriado no Nickelodeon

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Depois de fazer sucesso nas bilheterias dos cinemas, "Kung Fu Panda" está a caminho da telinha como seriado cômico de animação computadorizada.

O canal Nickelodeon encomendou 26 episódios de "Kung Fu Panda: The Series", que será sua segunda co-produção com a DreamWorks Animation SKG.

As duas empresas também co-produziram "The Penguins of Madagascar", que estreou no Nickelodeon em 28 de março e teve e a estreia de seriado de maior audiência na história da rede (6,1 milhões de espectadores). Desde então, "Penguins" se tornou o segundo mais popular programa de TV para crianças de 6 a 11 anos, perdendo apenas para "Bob Esponja."

O novo seriado, que vai estrear em 2010, é baseado no filme "Kung Fu Panda", da DreamWorks, lançado em 2008, que já arrecadou mais de 630 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e é o longa-metragem original de maior sucesso do estúdio.