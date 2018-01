Kristen Stewart provoca Donald Trump e assume sexualidade em programa de TV: 'Sou gay'

Na noite deste sábado, 4, a atriz Kristen Stewart admitiu, pela primeira vez - e em rede nacional -, sua orientação sexual. Em discurso de abertura no programa Saturday Night Live, a norte-americana de 26 anos criticou o presidente Donald Trump e deu um recado: "O presidente não é um grande fã meu, mas tudo bem. Donald, se você já não gosta de mim, então vai passar a me detestar, porque eu estou fazendo a abertura deste programa de TV e, tipo, eu sou gay, parceiro", afirmou ela. O discurso movimentou as redes sociais durante toda a noite no país, tornando-se um dos assuntos mais comentados no Twitter.