Kirstey Alley assina contrato com Oprah Winfrey LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A Harpo Produções, empresa da apresentadora de TV Oprah Winfrey, fechou negócio com Kirstey Alley para projetos para a televisão. Ainda não está claro se o contrato prevê um talk show diurno ou um programa para o novo canal a cabo de Oprah. Oprah ajudou a lançar outros talk shows diurnos, incluindo "Dr.Phil" e "Rachael Ray". Ambos os apresentadores apareceram frequentemente no programa de Oprah antes de terem seus próprios talk shows. Alley também já participou de vários episódios de "Oprah". Em novembro de 2006, sua aparição no programa virou manchete depois que ela vestiu um biquíni para mostrar que perdeu 34 quilos. Enquanto isso, o novo canal de Oprah, OWN: The Oprah Winfrey Network, será lançado no segundo semestre de 2009. É um investimento em conjunto com a Discovery Communicatios. "Sou muito aberta em relação à minha vida pessoal e não há nada -- nada mesmo -- de que eu não fale", disse Alley. "E eu não vou mentir -- vivo uma vida maravilhosa. Então, espero juntar tudo para oferecer algo realmente novo para os telespectadores". (Reportagem de Kimberly Nordyke) REUTERS MR