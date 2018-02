Kiefer vive seu momento Jack Bauer Kiefer Sutherland, ao filmar 24 Horas: A Redenção com crianças africanas - o elenco mirim é composto por africanos -, decidiu que precisava ajudá-las também na vida real. Ele se tornou o rosto da campanha Malaria No More (Malária Nunca Mais), que visa a erradicar a doença até 2016 no continente. Quem fala ao ?Estado? sobre essa iniciativa é o próprio ator. "Sabe, 3 mil crianças estão morrendo por dia de malária. Estamos falando de um número equivalente aos mortos do 11 de Setembro. Então, você pega a experiência do 11 de Setembro e enche as torres (do World Trade Center) com 3 mil crianças e essas 3 mil crianças morrem todos os 365 dias, ano após ano, de uma doença que absolutamente pode ser prevenida. E não estou falando de uma prevenção que exige muito. Trata-se apenas de fornecer redes contra mosquitos e medicamentos. Sabe, muitas pessoas querem acabar com a fome, instaurar a paz no mundo e todos esses objetivos tão intangíveis. infelizmente, sempre haverá fome no mundo e sempre haverá alguém em guerra. Essa ONG só quer acabar com a morte por malária até 2016. E isso é tão simples, que seria errado não se envolver com a causa. Tem sido um prazer ajudar esse grupo a atingir esse objetivo necessário e simples." Mais informações sobre a campanha estão no site www.malarianomore.org.