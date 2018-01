Kevin Spacey produzirá série sobre a Casa Branca na CNN

Depois de mostrar a trajetória de um homem rumo à Casa Branca na ficção, em House of Cards, do Netflix, Kevin Spacey estará em um programa sobre aqueles que chegaram à sede do poder norte-americano na vida real. O ator é um dos produtores executivos de Race for the White House (Corrida para a Casa Branca, em livre tradução), que a rede CNN planeja exibir em 2016.

Dividida em seis episódios de uma hora, a produção vai retratar os quatro anos que antecederam a eleição de diferentes presidentes dos Estados Unidos. Segundo informações da própria CNN, haverá relatos de "truques sujos e esquemas maquiavélicos" dos candidatos. "Quando criamos a marca CNN Original Series, tínhamos em mente programas como esse e Race to the White House vai complementar nossa cobertura sobre as eleições no ano quem", disse Jeff Zucker, presidente da CNN Worldwide em comunicado à imprensa.

Um dos produtores da série documental é Dana Brunetti, que trabalhou com Spacey em House of Cards e está em filmes como 50 Tons de Cinza e Capitão Phillips. A divisão de atrações originais da CNN inclui ainda uma longas.