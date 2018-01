Kevin é o favorito dos internautas Segundo enquete realizada no blog de Brothers & Sisters, no site do Universal Channel, Kevin (Matthew Rhys) é o personagem com quem o público mais se identifica. Ele venceu com 32% dos votos. Em 2º lugar ficou Sarah (Rachel Griffiths), com 26%. Os espectadores escolheram os personagens menos políticos e mais emocionais. A republicana Kitty, de Calista Flochart, só apareceu em 3º lugar, com 15% dos votos.