Kevin Costner grava, na Romênia, série sobre os EUA

Costner chegou à Romênia nesta terça-feira, 27. Até quinta, 29, o local de gravações será a pequena cidade de Dragoslavele, na região central do país.

"Escolhemos Dragoslavele porque o relevo onde as cenas de luta serão gravadas é idêntico ao dos Estados Unidos", explicou à imprensa o produtor da série, Leslie Greif.

As gravações vão durar 13 semanas e acontecerão em outras regiões da Romênia.

An American Vendetta aborda a rivalidade centenária de duas famílias da Virgínia do Oeste e Kentucky, motivo para uma série de crimes, intrigas e histórias de amor em ambos os lados do rio Tug, que separa os dois Estados americanos.