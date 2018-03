Kendra ganha o seu reality

O E! estreia às 22 desta quinta-feira, dia 18, Kendra. O primeiro episódio mostra a loira em sua nova casa e se adaptando à nova vida - que não inclui as mordomias que tinha na mansão. De quebra, apresenta seu novo namorado, o jogador de futebol americano Hank Baskett. Como se percebe, nada a ver com o Sr. Playboy.

VH1 E SONY TÊM ESTREIAS

Quem também está com novos realities na programação são os canais fechados Sony e VH1. O primeiro lançou na última quinta-feira a 10ª temporada de America's Next Top Model. Tyra Banks continua no comando da atração, que ganhou uma nova jurada: a modelo checa Paulina Porizkova no lugar de Twiggy. Novos episódios vão ao ar todas às quintas, sempre às 21h. Reprise aos domingos, às 15h e 19h.

Nesta semana, o VH1 mostra duas novidades. Uma delas é estrelada por uma ex-atriz e uma ex-modelo de 77 e 72 anos, respectivamente. Old Skoll com Terry & Gita traz Terry Moore e Gita Hall em busca de aventuras. Estreia nesta segunda, 15, às 23h. Na quarta-feira, também às 23, começa a segunda edição de Rock of Love, com Brett Michaels. O vocalista do Poison, aliás, protagonizou uma cena impagável no Tony Awards da semana passada (http://tinyurl.com/bretttony). O cenário desceu bem na cabeça dele!