Katy Perry participará da nova versão de 'American Idol' da ABC

A estrela do pop Katy Perry irá se juntar ao reality show musical American Idol na ABC, informou a emissora nesta terça-feira, acrescentando um grande nome a uma legião de fãs que pedem a volta do programa.

Katy, de 32 anos, é o primeiro grande nome a embarcar na nova versão do programa, que foi cancelado pela Fox Broadcasting no ano passado após 15 temporadas, em meio a índices de audiência em declínio. A nova versão de American Idol irá estrear em 2018.

“Estou sempre ouvindo músicas novas, e amo descobrir diamantes no bruto - de ser mentora de jovens artistas no meu selo, ou destacar novos artistas em minhas turnês”, disse Katy em comunicado da ABC, que é propriedade da Walt Disney Co.

Outros jurados não foram anunciados.

Katy Perry, cantora indicada ao Grammy, tem sido uma força no pop desde sua descoberta com I Kissed a Girl, em 2008, e é conhecida por canções animadas como California Gurls e Firework, figurinos coloridos e performances vibrantes voltadas para um público jovem.

Ela já vendeu mais de 100 milhões de discos mundialmente.

O American Idol, competição aberta ao público, lançou as carreiras de cantores como Kelly Clarkson, Jennifer Hudson e Adam Lambert, ajudados por jurados celebridades.

Em seu ápice de 2005 a 2007, o programa foi assistido por mais de 30 milhões de espectadores, mas em 2014 somente 10,6 milhões de espectadores assistiram à temporada final do “Idol”.

A audiência geral de TV tem caído nos anos recentes, prejudicando programas ao vivo, à medida que espectadores assistem conteúdo on-demand.