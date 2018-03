Katherine Heigl retorna a 'Grey's Anatomy'

LOS ANGELES (Hollywood Repórter) - O suspense envolvendo Katherine Heigl tem sido maior na vida real do que na última temporada de "Grey's Anatomy": será que a atriz que representa a personagem Izzie vai retornar na próxima temporada do seriado?

Fontes disseram que ela vai, sim, continuar na série médica.

A notícia saiu pouco depois de vazar a informação de que o colega dela no seriado, T.R. Knight, não estará de volta na próxima temporada.

A ABC não quis confirmar nenhuma decisão quanto ao elenco de seu seriado dramático mais importante.

Na final da temporada mais recente de "Grey's", no mês passado, o público ficou sem saber se os personagens de Heigl e Knight conseguiriam sobreviver.

Izzie, que recebeu o diagnóstico de um câncer metastático de estágio 4 no cérebro e fígado, passou por uma cirurgia cerebral bem-sucedida mas perdeu a memória de curto prazo e aparentemente morreu nos últimos minutos do episódio.

O personagem de Knight, o Dr. George O'Malley, foi atropelado por um ônibus.

O percurso de Katherine Heigl em "Grey's Anatomy" tem sido acidentado.

O seriado a converteu em nome conhecido do grande público, lhe valeu um Emmy em 2007 e lançou sua carreira no cinema. Mas surgiram tensões que se agravaram quando Heigl se descandidatou ao Emmy, atribuindo sua decisão à escassez de tramas boas para sua personagem.

De acordo com boatos, ela também teria tentado afastar-se do seriado para concentrar-se em sua carreira no cinema.

Mas isso foi um ano atrás. Na última temporada, a trama relativa à doença de Izzy foi fundamental para a retomada criativa do seriado. E Heigl disse publicamente que quer continuar nele.