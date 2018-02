Justus: 'Não me arrependi. Volto para a Record mais completo'

Então por que a troca? "Obviamente, se eu estivesse feliz não teria rescindido. Eles estão num momento de reestruturação, num timing diferente do meu". Disse que não conversou com Silvio Santos sobre sua saída, mas o recado dele era que "não queria ver o Justus infeliz". Daí a rescisão sem multa, dois anos antes do fim do acordo. Sem confirmar se ganhava de fato R$ 1 milhão lá, garante que não trocou de canal para ficar no prejuízo.

O Aprendiz

O publicitário assegura que sua volta ao Aprendiz em 2012 não foi tratado na Record, mas " não digo que não faria: o futuro a gente nunca sabe". "O Aprendiz está com o João Dória, grande amigo meu, e vai muito bem." Justus confia que sua volta ao ar pela Record acontecerá ainda este ano e adianta que não será em reality show.

À coluna, Dória disse que nunca conversou com a Record sobre renovação de contrato. "Nosso compromisso sempre foi para duas edições de O Aprendiz, Estamos muito tranquilos com isso, nunca falamos sobre futuras edições e minha vida não é centrada na televisão, não vivo dela", disse. Dória começa a gravar a nova edição do programa em agosto.