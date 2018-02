Justus: 'Não me arrependi. Volto para a Record mais completo'

Recontratado pela Record por quatro anos, Roberto Justus disse que não se arrependeu de ter trocado a emissora pelo SBT, dois anos atrás. De Miami, em férias, o publicitário falou com a coluna por telefone. "Tive chance de fazer dois programas bárbaros da Endemol e volto com uma bagagem maior, mais completo." "É uma pena que você não vá publicar isso, mas fui tratado como um rei no SBT, não tenho queixas."

Então por que a troca? "Obviamente, se eu estivesse feliz não teria rescindido. Eles estão num momento de reestruturação, num timing diferente do meu". Disse que não conversou com Silvio Santos sobre sua saída, mas o recado dele era que "não queria ver o Justus infeliz". Daí a rescisão sem multa, dois anos antes do fim do acordo. Sem confirmar se ganhava de fato R$ 1 milhão lá, garante que não trocou de canal para ficar no prejuízo.

O Aprendiz

O publicitário assegura que sua volta ao Aprendiz em 2012 não foi tratado na Record, mas " não digo que não faria: o futuro a gente nunca sabe". "O Aprendiz está com o João Dória, grande amigo meu, e vai muito bem." Justus confia que sua volta ao ar pela Record acontecerá ainda este ano e adianta que não será em reality show.

À coluna, Dória disse que nunca conversou com a Record sobre renovação de contrato. "Nosso compromisso sempre foi para duas edições de O Aprendiz, Estamos muito tranquilos com isso, nunca falamos sobre futuras edições e minha vida não é centrada na televisão, não vivo dela", disse. Dória começa a gravar a nova edição do programa em agosto.

Ela merece o make up

Em dias finais de Heleninha Roitman, Renata Sorrah merece o figurino que Beth Filipecki e Renaldo Machado lhe reservam para Fina Estampa: assim é que ele volta à cena na próxima novela das 9, como elegante médica especializada em fertilização.

1.157 milhões

de assinantes é o saldo do canal GloboSat HD, hoje. A emissora transmite atualmente a série Camelot e estreia em breve a dinamarquesa Forbrydelsen

O português Ricardo Pereira, Giovanna Antonelli e Grazi Massafera já estão de passagem marcada para Cartagena, na Colômbia, onde gravarão cenas da próxima novela das 7, de Miguel Falabella, Um Mundo Melhor (título provisório).

As gravações serão no fim do mês, no centro histórico da cidade, onde os protagonistas (Ricardo e Giovanna) se aproximam. Grazi será ex-namorada de Ricardo.

Essa não é a 1ª gravação internacional da nova trama de Miguel Falabella, que teve seu ponto de partida na França, no início do mês, com Zezeh Barbosa.

Mais do que simpático, o protagonista de Teen Wolf, Tyler Posey arriscou algumas palavras em português, como "obrigado", "beleza", "bonita", ontem, em coletiva de lançamento da série, em São Paulo. Em tour pela cidade, encantou-se com um grupo que tocava chorinho na rua e quer comprar um "cavaquino" (cavaquinho).

A mocinha da trama, Crystal Reed, só falava em aprender a sambar. Teen Wolf tem estreia marcada para 3 de agosto, pelo Sony Spin.

/COM ALLINE DAUROIZ