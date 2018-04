Justiça cassa licença de trabalho de Maisa na televisão

Maisa Silva, 7 anos, está proibida pela Justiça de participar do quadro Pergunte para Maisa, no Programa Silvio Santos, a partir deste domingo. O alvará que permite que a garota trabalhe na televisão foi cassado nesta sexta-feira, 22, pela juíza auxiliar de Osasco Ana Helena Rodrigues Mellim, que aceitou o pedido feito pela promotora estadual da Infância e da Juventude de Osasco, Susana Müller.

A promotora usou o argumento de que Maisa era submetida a situações impróprias que ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ela também ressaltou que a participação da garota não observa o direito à liberdade e o respeito à dignidade do ser humano em desenvolvimento. Com relação ao Sábado Animado, a Justiça ainda não se manifestou.

A polêmica começou quando a menina chorou duas vezes no ar, nos dias 10 e 17 deste mês, no quadro ao lado de Silvio Santos. Em uma das ocasiões, ela chegou a bater a cabeça em uma câmera. Outros órgãos de Justiça ainda investigam a situação da menina.

Até a relação dela com os pais entrou em questão. Tanto que ontem a família da apresentadora mirim recebeu a visita de uma representante do Conselho Tutelar, na casa onde moram, em São José dos Campos, no interior do Estado. A conselheira entrevistou os pais da garota com o objetivo de saber se Maisa está sendo submetida a alguma "situação de risco". A criança não estava em casa na hora da visita. Os pais serão entrevistados novamente, agora com a presença da filha.