Juliana é eliminada em paredão de votação recorde do BBB

Em disputa apertada e para surpresa dos participantes, a modelo Juliana foi eliminada do Big Brother Brasil 8 no paredão triplo da noite desta terça-feira. Ela recebeu 50% dos mais de 64 milhões de votos do público para deixar a casa. Segundo a TV Globo, a votação foi recorde. O médico Marcelo teve 47% dos votos e a modelo Gyselle, apenas 3%. Foi o único paredão enfrentado por Juliana no reality show. A modelo estava na berlinda por indicação do líder Rafinha, que manteve a estratégia de votar em concorrentes que nunca haviam estado no paredão. Apesar da escolha, o músico torcia para que Marcelo deixasse o programa. A relação dele com o médico nunca foi amistosa, e nos últimos dias eles têm tido vários atritos na casa. Marcelo, que sobreviveu a seu segundo paredão, foi indicado por Marcos na sexta-feira, quando o eletrotécnico atendeu ao Big Fone com a ordem de colocar um dos participantes na berlinda. Gyselle foi emparedada pela votação da casa (com votos de Juliana, Thatiana, Marcos e Natália) e venceu o paredão pela terceira vez. Durante a entrevista pré-paredão no confessionário, na segunda-feira, a modelo Juliana - que usava um vestido com decote bastante chamativo - afirmou que após os quinze minutos de fama do BBB pretende continuar a carreira de modelo. Mas também vai investir no jornalismo, seu "grande sonho". Questionada sobre a experiência do confinamento, ao sair da casa, Juliana disse ter sido "maravilhoso". "Ainda bem que aproveitei meus últimos minutos", disse. Conflitos Ainda durante as entrevistas pré-paredão de segunda, o apresentador Pedro Bial entregou a tática usada por Marcelo para vencer o jogo. Disse que o médico entrou para o confinamento com intenção de revelar-se homossexual mas, durante o percurso, se interessou por Gyselle. O psiquiatra admitiu a atração pela modelo. Mas nesta terça-feira o clima ficou muito tenso entre os dois. Gyselle resolveu romper com seu melhor amigo na casa. "Melhor não ficarmos mais juntos, não me sinto bem", disse. Minutos antes de o programa entrar ao vivo na TV Globo, os dois discutiram aos berros. Marcelo isolou-se na sala e os outros concorrentes chamaram Gyselle para se juntar a eles no jardim. "Ele é uma pessoa maldosa, eu não consigo", desabafou a moça. Totalmente isolado na casa, Marcelo aproximou-se de Natália - única concorrente ao prêmio com quem ele ainda não discutiu.