Julia Roberts vai estrelar sua primeira minissérie de TV na HBO

A atriz Julia Roberts vai estrelar pela primeira vez na sua carreira uma minissérie de TV. O canal pago HBO anunciou oficialmente nesta sexta-feira, 2, que ela será a protagonista de Today Will Be Different, drama baseado no best-seller de mesmo nome da escritora Maria Semple.

A minissérie ainda não tem uma previsão de estreia, já que, por enquanto, a HBO ainda desenvolve os roteiros, que já foram encomendados.

Em Today Will Be Different, Julia dará vida a Eleanor Flood, uma mulher que acorda determinada a ser uma versão melhor de si mesma, mas que sofre com alguns obstáculos ao longo do único dia de sua vida retratado no drama.

Ao longo da carreira, Julia Roberts teve na TV apenas papéis em telefilmes e participações pontuais em séries como Friends e Law & Order. A última vez que foi vista na TV foi em 2011, no filme The Normal Heart, também produzido pela HBO.