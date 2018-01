Julia Roberts vai estrelar série de TV

Julia Roberts é a mais recente estrela de Hollywood que irá protagonizar uma série de TV, segundo a imprensa especializada.

Roberts vai estrelar uma produção baseada no romance recentemente lançado Today Will Be Different, da americana Maria Semple, segundo o site do The Hollywood Reporter.

O livro se centra na artista Eleanor Flood, que um dia acorda e embarca em uma série de experiências inesperadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Semple fará a adaptação do livro para tevê e também será uma das produtoras executivas.

"Estou feliz que Eleanor Flood ganhará vida com Julia Roberts", declarou Semple ao Hollywood Reporter.

A última produção televisiva de Roberts foi um filme para a HBO, The Normal Heart, de 2014.

Anteriormente, ela apareceu nas séries Murphy Brown e Law and Order.