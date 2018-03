Júlia reencontra Raul no cativeiro

A patricinha rebelde Júlia (Vitória Frate) vai tomar um susto daqueles, capaz de fazê-la parar com tanta revolta sem sentido.

Depois que a turma de Beca (Java Mayan) sequestra Raul (Alexandre Borges) por engano no lugar de Ramiro (Humberto Martins), a garota fica frente a frente com o pai, que julgava estar mortinho da silva.

Graças a Tarso (Bruno Gagliasso), Ramiro se atrasa para seu cooper diário e se livra do sequestro. Certa do sucesso do plano, Júlia pede ao namorado que a deixe encontrar com tio, pois quer lhe falar poucas e boas. A garota, no entanto, quase tem um troço ao perceber que, no lugar de Ramiro, sequestram Raul.

Pai e filha têm uma conversa franca e emocionante. Raul pede perdão e tenta explicar os motivos que o levaram a mudar de identidade. Júlia fica tocada ao saber que o pai virou catador de papel, resolve perdoá-lo e promete: juntos vão tentar recuperar tudo que ele perdeu.