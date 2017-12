Julgamento de Bill Cosby por violência sexual será no dia 24 de maio

O astro americano da televisão Bill Cosby irá a julgamento no próximo mês na Pensilvânia para responder a um único caso de agressão sexual da série de acusações formuladas contra ele, a maioria décadas atrás.

A audiência preliminar de 24 de maio foi anunciada nesta terça-feira, um dia depois de a Corte Superior da Pensilvânia negar a apelação de Cosby para rechaçar o caso.

Acusado por dezenas de mulheres, o ator de 78 anos foi denunciado em 30 de dezembro por agressão sexual com agravante, devido a fatos que remontam ao começo de 2004 e que teriam afetado Andrea Constand, uma ex-funcionária da universidade de Temple, na Pensilvânia.

Após ser denunciado pela jovem em uma instância civil poucos meses após os fatos, Cosby aceitou dar seu testemunho antes de fazer um acordo financeiro com Andrea Constand em 2005.

O procurador do condado de Montgomery, na Pensilvânia, se apoiou nos trechos desta antiga audiência verbal para acusar Bill Cosby.

Segundo advogados do ator, o procurador violou o compromisso assumido no fim de 20015 de não denunciar o ator se aceitasse dar seu testemunho. Se for considerado culpado, Cosby pode ser condenado a dez anos de prisão e a pagar uma multa de 25 mil dólares.