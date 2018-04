Julgamento de Amanda Knox por assassinato vira drama de TV

"É uma dessas histórias realmente fascinantes, mas que você simplesmente não sabe. Passamos cinco semanas falando e lendo sobre ela, tentando formar uma opinião", disse a atriz Hayden Panettiere na sexta-feira.

"Não posso dizer que tenho uma opinião (sobre sua inocência ou culpa). Eu não sei se um dia saberemos com certeza", disse Panettiere em entrevista a jornalistas.

"Amanda Knox: Murder on Trial in Italy" ("Amanda Knox: Assassinato em Julgamento na Itália") recria a vida da estudante apelidada de "Foxy Knoxy" pela mídia, que foi condenada por assassinar sua colega britânica Meredith Kercher na cidade italiana de Perugia, em 2007. Os promotores italianos alegam que o caso foi um jogo sexual desvairado que saiu de controle.

A história dramatizada dos acontecimentos que levaram ao assassinato será transmitida pela rede Lifetime em 21 de fevereiro.

Um tribunal italiano está atualmente realizando a audiência da apelação de Knox. O corpo seminu de Kercher, de 21 anos, foi encontrado trancado em seu quarto repleto de sangue com uma facada na garganta, na casa que ela dividia com Knox e outros dois estudantes.

Os produtores disseram que não tiveram contato com as famílias de Knox, agora com 23 anos, ou Kercher, ou do namorado italiano de Knox, Raffaele Sollecito, que também foi condenado e preso.

A emissora criou o filme a partir de documentos detalhados da Justiça italiana, bem como relatos da mídia. A imprensa descreveu Knox, na época, como uma assassina promíscua e calculista.

"Tivemos muito cuidado para não sermos parciais na forma como contamos a história. Sentimos que fizemos isso com muita responsabilidade", disse o produtor executivo, Trevor Walton.

"Não queremos ser tendenciosos de forma alguma. Ficar do lado da família de Knox e não ficar do lado da família de Kercher não fazia sentido", acrescentou.

Os produtores disseram que queriam se concentrar no drama humano e nas relações entre Knox e sua mãe, ao invés de tentar estabelecer a culpa ou inocência no caso que ganhou manchetes mundo afora.

"Não somos detetives. Somos cineastas. Só queríamos contar uma história dramática", disse o diretor, Robert Dornhelm.

As filmagens tiveram lugar em Roma, Perugia e Seattle no outono de 2010. Panettiere, de 21 anos, é mais conhecida por seu papel como líder de torcida na série de televisão NBC "Heroes" e pelos filmes "Um Presente para Helen" e "Eu Te amo, Beth Cooper."