Jornalista que foi amante de Pablo Escobar ganhará biografia em 2017

Um livro de memórias da jornalista colombiana Virginia Vallejo, que foi amante de Pablo Escobar entre os anos de 1983 e 1987, será lançado pelo Globo Livros em 2017. Vallejo inspirou a personagem Valeria Velez na série Narcos.

Com o título de Amando a Pablo, odiando a Escobar, o livro foi originalmente lançado em espanhol em 2007 e releva histórias dos bastidores do cartel e segredos do narcotraficante que morreu em 1993, aos 44 anos de idade.

A obra servirá de base para um filme protagonizado pelo casal Penélope Cruz e Javier Bardem, com filmagens previstas para o início de 2017.