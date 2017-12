Jornalista faz pedido de informações oficiais a Obama solicitando episódios de 'Game of Thrones'

Uma jornalista norte-americana protocolou um pedido de informações oficiais (pelo Freedom of Information Act, lei dos EUA) solicitando que o presidente Barack Obama "compartilhe os episódios" de Game of Thrones que viu com o público. No dia 14 deste mês, os criadores da série afirmaram que Obama teve acesso aos episódios da 6ª temporada, que estreia no próximo domingo, 24.

Em um artigo no site Refinery 29, a jornalista Vanessa Golembewski justificou sua ação: "Se o presidente - e por extensão, nosso governo - está em posse de um arquivo, claramente esse arquivo é o objeto do meu pedido como uma cidadã americana". Na seção "descrição" do formulário online preenchido, ela escreveu que "gostaria de que o presidente Obama dividisse os vídeos adiantados de Game of Thrones com o público".

O acompanhamento do processo pode ser feito por meio do site do FOIA, aqui . Atualmente, ele se encontra em "avaliação", o que significa que uma pessoa está analisando o caso.

"Estou um passo mais perto do que está destinado a ser uma carta de rejeição épica", escreveu Vanessa no site.

Veja o trailer mais recente da temporada de Game of Thrones: