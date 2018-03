'Jornal da Band' ganha transmissão pelo Facebook a partir de segunda

Pra variar. Gabriel Leone passa a alternar cabelos presos com o penteado até aqui desfilado em Velho Chico. Acima, com Giullia Buscacio, ele grava cena em que Miguel e Olívia encontram Afrânio (Antonio Fagundes) no bar de Chico Criatura (Genésio Amadeu). No ar, quarta.

Farofa de Pinhão, Cookie de Coco de Babaçu, Moqueca de Banana da Terra e Jaca é o menu planejado para a gravação do programa que unirá a baiana Bela Gil e o inglês Jamie Oliver em volta do fogão, hoje, no Rio.

Vai ao ar dia 31, às 20h, pelo GNT.

Está previsto para hoje o início da sequência do acidente de helicóptero que matará Teodora Abdala (Grace Gianoukas) em Haja Coração. Mas a atriz não se livrará do expediente. Teodora voltará, avisa o autor, Daniel Ortiz – nem que seja como fantasma.

Seis atletas que representam o Brasil serão perfilados em Sonhadores, série produzida pela Zola que estreia na madrugada de domingo para segunda, à 0 h, pelo SporTV. São eles: Juliana Veloso (saltos ornamentais), Robenilson de Jesus (boxe), Hederson Stefani (atletismo), Pedro Solberg (vôlei de praia), Marcus Vinicius (arco e flecha) e Aline Ramos (luta olímpica).

Em foco, a resistência física, a pressão por resultados, o comprometimento nos treinos, a recreação nas horas vagas e o convívio com familiares e amigos. A direção é de Eduardo Hunter e a idealização, de José Henrique Fonseca.

A final da Eurocopa em 4K é promessa da Globosat, via SporTV, para amanhã. A transmissão em Ultra-alta definição vale pelo aplicativo Globosat Play 4K, disponível para modelos determinados de smart TVs das marcas LG, Samsung e Sony.

Uma turma do ‘Profissão Repórter' baixa hoje no Circuito Brasileiro de League of Legends, no Ginásio do Ibirapuera. O universo dos games será o tema desta quarta.

Mariana Cortines, que fez parte elenco de Malhação em 2013, volta às telas pela primeira vez após um grave acidente de carro. Ela está no filme O Diabo Mora Aqui, que estreia dia 27 nos cinemas.