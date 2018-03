Jorge Loredo, o 'Zé Bonitinho', está internado no Rio

O ator e humorista Jorge Loredo, de 89 anos, que criou o personagem ''Zé Bonitinho'', está internado desde o início do mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio. Ele foi transferido no sábado de carnaval, 14, para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A divulgação de boletins médicos não foi autorizada pela família.

A estreia do "Zé Bonitinho" ocorreu em 1960 na extinta TV Rio. Quando o personagem completou 50 anos, em 2010, ele continuava no ar, no programa humorístico A Praça é Nossa. "Garotas do meu Brasil varonil: vou dar a vocês um tostão da minha voz!", dizia Loredo em um dos bordões mais conhecidos de Zé Bonitinho. Ele criou outros personagens que fizeram sucesso, como o mendigo filósofo, no fim dos anos 1950. E o personagem agradava também os chamados intelectuais, a ponto de o cineasta Rogério Sganzerla ter se inspirado em Zé Bonitinho para criar as histórias dos filmes Sem Essa, Aranha (1970) e O Abismo (1978). Mais recentemente participou do longa O Palhaço (2011), dirigido por Selton Mello.