Jon Stewart deixará humorístico 'Daily Show' neste ano

O apresentador de televisão Jon Stewart deixará de apresentar o talk-show The Daily Show no final deste ano, anunciou o Comedy Central, onde o programa é exibido nos Estados Unidos. Stewart, de 52 anos, que trabalha para o canal há quase duas décadas, já havia dado uma pausa em 2013 para dirigir um filme. "Seu talento cômico é único", disse a rede, em comunicado divulgado no Twitter.

O The Daily Show está no ar desde 1999 e é exibido quatro vezes por semana nos Estados Unidos. No programa, Stewart comenta - com o humor ácido que é sua marca registrada - as principais notícias do dia. O comediante permanecerá à frente do The Daily Show até dezembro. "Ele é um gênio da comédia, generoso com seu tempo e talento, e será sempre parte da família Comedy Central".O comunicado não mencionou as causas da saída de Stewart.

