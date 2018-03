Jogo dos 7 erros: Sete Pecados

Na novela O Terceiro Pecado (1968, TV Excelsior), de Ivani Ribeiro, a Morte envia para a terra um Mensageiro, interpretado por Gianfrancesco Guarnieri, para buscar Carolina, Regina Duarte. O Mensageiro se apaixona por Carolina e tenta levar a irmã da moça em troca. A Morte não aceita, mas dá mais uma oportunidade a Carolina: ela pode cometer dois pecados; se cometer o terceiro, morre. Em Os Sete Pecados, que acaba de estrear na Globo, às 19h, Beatriz (Priscila Fantim), faz um acordo com as forças ocultas para conquistar Dante (Reynaldo Gianecchini. Em contrapartida, ela tem de trazê-lo para a vida dela e, para isso, fazê-lo praticar um pecado por vez. Ele é um homem com alma de anjo, ela, uma mulher que pratica todos os pecados. E tem o logotipo de Sete Pecados, com o sete invertido, bem ao modo do logo do filme Seven, que tal?