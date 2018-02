Jogo dos 7 erros na trama da RecoRD

Falaram que Caminhos do Coração seria uma cópia de Heroes. Tanto que a Record adiou a estréia da série, anunciada para meses atrás, em sua grade. Mas a nova novela da emissora é, na verdade, um mix de idéias vistas em séries e filmes. A idéia dos jovens mutantes mistura Heroes com outra série de ficção-científica, The 4400, que mostra pessoas com habilidades especiais. Ao longo da série, descobre-se que essas pessoas ganharam poderes após sofrerem manipulação genética. Sim, esse também é o mote de Caminhos do Coração. Na novela, tem mutante que lê pensamentos, movimenta objetos com a mente, vira lobo... Até anjo tem! E as crianças parecem saídas de A Profecia. Dá até medo da cara que elas fazem ao executar seus poderes. Parecia saída da série Smallville a cena em que Sérgio Malheiros - em cartaz também em Da Cor do Pecado - corre em alta velocidade numa estrada de terra e levantando poeira. Ele sofre um acidente, desmaia e tem ossos quebrados, mas não morre. Igual Hayden Pannetiere em Heroes testando seu poder de autocura.