Joel Gretsch abre o jogo ao Estado

O Universal Channel exibe às sextas, às 23 horas, a quarta temporada de The 4400. O drama de ficção-científica entra numa verdadeira revolução, já que pessoas normais podem agora adquirir os poderes dos retornados com o uso de uma substância chamada promicin. Joel Gretsch contou ao Estado o que vai acontecer nessa fase da série e adiantou alguns detalhes sobre o futuro de seu personagem, o protagonista Tom Baldwin. "Acredito que haverá muitas surpresas para todos nessa temporada", diz Gretsch. A volta de Kyle - "Na quarta temporada terei meu filho Kyle de volta. Interpretado pelo ator Chad Faust, Kyle ficará durante todo o quarto ano." Promicin - "Essa temporada é muito complexa, revela muito dos 4400 e traz personagens diferentes entre os 4400, além das pessoas que tomaram a injeção de promicin e desenvolveram alguma habilidade." Na opinião dele, isso será instigante para os fãs. Poderes - "Haverá conseqüências que vão surpreender os fãs nessa temporada, como, por exemplo, os personagens que tomarão as injeções." Mortes - Gretsch fala que, dessas pessoas que tomarão as injeções, somente 50% delas irão desenvolver as habilidades dos retornados. A outra metade deve morrer. "Então será um risco usar a promicin. Além disso, nem sempre a habilidade que você quer desenvolver é aquela que você terá. Alguns dos poderes podem não ser tão favoráveis quanto se espera."