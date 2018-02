Joaquin Phoenix fará 'bis' no programa de Letterman

Seu bizarro novo filme, "I'm Still Here", tem mobilizado plateias e críticos, reforçando a tese de que ele estava fazendo uma manobra publicitária quando declarou a Letterman em fevereiro de 2009 que iria abandonar a carreira de ator para se dedicar ao hip-hop. A entrevista -- com Phoenix enrolando a fala -- foi vista 8 milhões de vezes no YouTube e no CBS.com.

O estranho comportamento de Phoenix agora é mostrado no documentário "I'm Still Here", dirigido por seu cunhado Casey Affleck e exibido no Festival de Veneza. O filme, que estreia nos EUA na semana que vem, fez muita gente se perguntar sobre a sinceridade da "guinada" de Phoenix.

Preparando a audiência para a volta de Phoenix ao "Late Show" de Letterman, a CBS vai re-exibir a entrevista de 2009 no dia 16.

(Por Jill Serjeant)