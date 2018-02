Jô Soares volta às gravações

Atualizado às 14h57.

Jô Soares volta a gravar seu programa na próxima segunda-feira, dia 8, depois de ficar afastado pouco mais de um mês por problemas de saúde. A notícia foi divulgada pelo diretor do Programa do Jô, Willem van Weerelt, por meio do site da Globo (Gshow). "Está batido o martelo", disse ele. "O clima é de alegria na produção com a volta às gravações."

O primeiro programa a ser gravado terá Claudia Leitte, Chico Penteado e Marco Antônio Villa como convidados. As conversas vão ao ar na própria segunda. Jô grava ainda o programa com Chay Sued, Lola Benvenutti e Beatriz Breves; e outro com Victor Sarro, Sandra Anneberg e Padre Beto. Ambos vão ao ar quarta, quinta ou sexta.

O apresentador de 76 anos foi internado no dia 25 de julho no hospital Sírio Libanês, apresentando quadro de infecção pulmonar. Depois de 21 dias de tratamento com antibióticos, Jô recebeu alta para descansar em casa, em São Paulo.

Nesse período, a emissora programou reprises de entrevistas. Ainda segundo a Globo, não houve prejuízo na audiência.

