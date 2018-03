'JN' é afetado por baixa audiência de 'Babilônia' A má performance de Babilônia no Ibope tem afetado a audiência do Jornal Nacional e não só na Grande São Paulo, mas também nas 15 regiões mensuradas pelo Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope. Em março, mês dividido entre o final de Império e a chegada de Babilônia, o noticiário teve sua melhor performance do ano (28,2 pontos no PNT e 26,6 na Grande São Paulo). Em julho, até o dia 11, sua média nacional era de 23,1 pontos no PNT e 22,7 pontos na Grande São Paulo, a mais baixa do ano. A pouco mais de um mês de seu desfecho, Babilônia soma 25,7 pontos no PNT e 25 em São Paulo, recorde negativo da história do horário na Globo. Império teve média total de 32,8 em São Paulo e 33,9 no PNT.