Jimmy Kimmel será o apresentador do Emmy 2016

O comediante Jimmy Kimmel será o mestre de cerimônias da 68ª edição dos prêmios Emmy, os mais relevantes da televisão, no dia 18 de setembro no Microsoft Theater de Los Angeles, informou a organização em comunicado.

Esta será a segunda vez que o apresentador do programa Jimmy Kimmel Live! desempenhará a função. O humorista foi o escolhido para introduzir o evento em 2012.

"Estou entusiasmado de ser o anfitrião dos prêmios Emmy novamente", disse Kimmel em comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presidente da ABC Entertainment, Channing Dungey, afirmou em um comunicado que Jimmy Kimmel é um "showman consumado".

"Com Kimmel no comando, esperem para ficar à beira de seus assentos para prêmios Emmy maiores, mais atrevidos e melhores do que nunca", acrescentou.

As indicações para a 68ª edição dos prêmios Emmy serão anunciadas no dia 14 de julho. A grande vencedora da edição anterior, apresentada pelo ator Andy Samberg, foi a série Game of Thrones, com 12 prêmios, o maior número já registrado em uma cerimônia.