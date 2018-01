Jimmy Fallon vai apresentar o Globo de Ouro em 2017

LOS ANGELES - Jimmy Fallon, o apresentador do programa The Tonight Show, da NBC, vai ser o mestre de cerimônias da próxima edição do Globo de Ouro, em janeiro de 2017, anunciaram os organizadores nesta terça-feira, 2.

Fallon, 41, vai suceder o comediante britânico Ricky Gervais, que apresentou o Globo de Ouro em 2016 pela quarta vez. O prêmio celebra os melhores do cinema e da televisão. Tina Fey e Amy Poehler fizeram as honras entre 2013 e 2015.

A cerimônia de 2017 ocorre no dia 8 de janeiro, em Beverly Hills.

Fallon, um ex-membro do programa Saturday Night Live, assumiu o talk show noturno da NBC em 2014, injetando o formato com jogos e pegadinhas. The Tonight Show é o programa mais visto do formato nos EUA.