Jim Carrey e Michel Gondry voltam a trabalhar juntos na série 'Kidding'

Após a bem-sucedida parceria no filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004), o ator canadense Jim Carrey e o cineasta francês Michel Gondry voltarão a trabalhar lado a lado, desta vez na televisão, na série Kidding.

Em um comunicado de imprensa, a rede Showtime informou nesta quinta-feira, 14, que Carrey será o protagonista desta comédia, que contará com dez episódios de meia hora cada um.

A trama de Kidding gira em torno de Mr. Pickles, uma celebridade dos programas de televisão infantis e uma figura doce e amável que terá que enfrentar o desmoronamento de sua família.

Kidding será dirigida por Gondry, que também trabalhará como produtor executivo no projeto ao lado do ator americano Jason Bateman (Arrested Development).

Para Carrey, será um novo trabalho com a Showtime, já que é o criador e um dos produtores da série I'm Dying Up Here.

O ator é um dos comediantes mais populares de Hollywood desde os anos 1990, graças a filmes como Ace Ventura - Um Detetive Diferente e Debi & Lóide: Dois Idiotas em Apuros (ambos de 1994).

Mais adiante, se aventurou no cinema dramático com aclamados papéis em O Show de Truman (1998) e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, uma história sobre desamor e memórias, dirigida por Gondry, que ganhou o Oscar de melhor roteiro original.

Na semana passada, Carrey apresentou no Festival de Veneza um documentário sobre sua atuação em O Mundo de Andy (1999), filme em que interpretou o comediante americano Andy Kaufman.