Jerry Seinfeld e Larry David voltam a colaborar em novo roteiro

O comediante Jerry Seinfeld voltou a trabalhar com o colega Larry David em um projeto "secreto". Os dois foram responsáveis pela criação, nos anos 90, da série televisiva Seinfeld. Desde então, David criou a sitcom Curb Your Enthusiasm e Seinfeld, após anos de reclusão, filmou um documentário sobre stand-up comedy (Comedian) e, em 2013, lançou na internet o programa de entrevistas Comedians in Cars Getting Coffee.

Foi durante uma conversa com fãs na internet para promover os novos episódios de seu show virtual, no qual conversa com comediantes em atividade nos Estados Unidos, que Seinfeld revelou os novos planos - ou ao menos parte deles. "Eu e Larry escrevemos um roteiro que eventualmente será filmado, mas eu realmente não posso revelar mais nada sobre isso agora. Só o que posso dizer é que é algo grande, enorme, gigantesco", disse Seinfeld.