Jennifer Lopez vai aparecer no seriado 'How I Met Your Mother'

J.Lo, de 40 anos, que retomou sua carreira de cantora e atriz no fim do ano passado, depois de dar à luz gêmeos em 2008, vai interpretar uma escritora de livros de autoajuda que ensina as mulheres a treinarem os homens através do poder da recusa, disse a CBS nesta quarta-feira.

Sua personagem conhece o mulherengo Barney Stinson, interpretado por Neil Patrick Harris, o que faz com que ela assuma a missão de "domá-lo", disse a emissora. O episódio será exibido em março.

"Não poderíamos estar mais animados com Jennifer Lopez entrando em 'How I Met Your Mother'", disse o criador do show e seu produtor executivo, Carter Bays.

"Estamos ansiosos por uma semana de roupas reveladoras e passos de dança sexuais", acrescentou.

Jennifer, que se casou com o cantor Marc Anthony em 2004 depois de dois casamentos anteriores, lançou seu novo single "Louboutins" no American Music Awards em novembro, caindo sentada depois de escorregar durante um passo no show ao vivo.

A estrela de filmes como "A Cela" e "Dança Comigo?" deve lançar seu primeiro álbum gravado em estúdio em três anos em abril.

(Reportagem de Jill Serjeant)