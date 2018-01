Jennifer López será Griselda Blanco, a 'madrinha da coca', em filme

Jennifer López aderiu ao boom americano de filmes e série de televisão sobre narcotraficantes e será 'A madrinha da cocaína' Griselda Blanco, a mulher mais poderosa das drogas na Colômbia - noticiou a imprensa local nesta quarta-feira (10).

Uma parceria da HBO com a produtora da atriz e cantora, a série se concentrará no auge e no declínio da traficante nos anos 1970 e 1980.

"Há muitos anos que estou fascinada pela vida dessa complicada mulher corrupta. A ideia de nos juntarmos com a HBO para levar para as telas a vida de Griselda foi a escolha", declarou Lopez, citada pela revista Variety.

Blanco foi uma das primeiras pessoas a abrir a rota das drogas da Colômbia para os Estados Unidos, mais tarde explorada por Pablo Escobar para construir seu império.

Estabeleceu-se em Miami, de onde coordenou as viagens de suas 'mulas' e mostrou do que era capaz.

Griselda estimulou, sem piedade, as disputas sangrentas entre gangues rivais e acabou se transformando em uma das figuras da guerra derivada do tráfico de drogas que castigou a cidade.

Blanco também ultrapassou fronteiras como 'A Viúva Negra', apelido que ganhou por matar dois de seus maridos. Segundo as autoridades de seu país, ela seria responsável por pelo menos 250 homicídios.

Passou duas décadas em prisões americanas até recuperar sua liberdade em 2004. De volta à Colômbia, instalou-se em Medellín e tentou manter um perfil discreto.

Foi morta por dois assassinos de aluguel, em uma moto, em setembro de 2012, quando voltava de um açougue.

O filme da HBO se une à febre em Hollywood com Escobar, protagonista da série Narcos, no Netflix, estrelada por Wagner Moura, além de vários filmes.