Jennifer Lopez e Steven Tyler serão jurados de 'American Idol'

A cantora e atriz Jennifer Lopez e o roqueiro Steven Tyler, do Aerosmith, vão juntar-se ao júri do show de talentos "American Idol", o programa de maior audiência da TV norte-americana, anunciaram os produtores nesta quarta-feira.

O anúncio oficial encerrou meses de especulações após a saída dos veteranos Simon Cowell, Ellen DeGeneres e Kara DioGuardi e representa uma reforma grande do programa da Fox, após quatro anos de queda em sua audiência.

O produtor de discos Randy Jackson vai conservar o lugar que ocupa desde que o programa estreou, em 2001, completando o júri de três pessoas, e Ryan Seacrest vai retornar como apresentador. A décima temporada de "American Idol" começa em janeiro de 2011.

Estrela de filmes como "Plano B" e "O Casamento dos Meus Sonhos", Lopez começou sua carreira como dançarina e cantora com sucessos como "Jenny From the Block".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lopez disse que está emocionada por participar de "American Idol" e que vai "procurar o próximo Michael Jackson."

Tyler, de 62 anos, acrescentou que quer "levar um pouco de rock" ao programa. Não há dúvida de que o cantor, que está no Hall da Fama do Rock and Roll, vai acrescentar interesse ao concurso de cantores que lançou as carreiras premiadas com o Grammy de Kelly Clarkson, Carrie Underwood e Jennifer Hudson.

Antes deles, corriam boatos na mídia sobre a possível escolha de nomes como os cantores Shania Twain e Elton John, o ex-chefe da Sony Music Tommy Mottola e o radialista Howard Stern para integrarem o júri.

"American Idol" vem gerando receita publicitária enorme para a Fox ao longo dos anos, além de ter fomentado as vendas de discos e downloads dos participantes e vencedores.

Mas o programa vem perdendo audiência nos últimos anos. Apesar de sua temporada mais recente ainda ter sido o programa de TV mais assistido nos Estados Unidos, cerca de 6 milhões de espectadores deixaram de acompanhá-lo desde 2006.

O jurado intransigente Simon Cowell, possivelmente o maior astro do show, abandonou "American Idol" em maio para lançar seu próprio show de talentos na Fox em 2011. A apresentadora Ellen DeGeneres deixou o júri após apenas um ano, e a compositora Kara DioGuardi fez o mesmo há 15 dias, após dois anos no ar.