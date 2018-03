Jay Leno falta ao 'Tonight Show' pela primeira vez em 17 anos

Os representantes de Leno não informaram o motivo da internação, mas disseram que ele deve retornar ao trabalho na segunda-feira.

"Jay Leno está indo muito bem", disse a emissora NBC em um comunicado. "Ele estava brincando com os funcionários do hospital e fazendo suas piadas para os médicos e enfermeiras."

O hospital que ele está internado também não foi identificado.

Leno, de 58 anos, nunca perdeu uma aparição agendada do "The Tonight Show" desde que se tornou apresentador do programa em 1992, exceto um show alguns anos atrás, quando ele trocou de lugar com Katie Couric, informou a porta-voz da NBC Tracy St. Pierre.

Conan O'Brien vai substituir Leno no "Tonight Show" no dia 1o de junho, enquanto Leno terá seu próprio programa no horário nobre.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)