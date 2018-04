Jay Leno estreia novo programa sob grande expectativa

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) A estreia bem sucedida de séries na tevê norte-americana na semana passada tem animado as redes, indicando que talvez as próximas semanas não serão uma repetição dos números decepcionantes do último outono no hemisfério norte.

Todos os novos programas da rede NBC estão entre os dez mais vistos nas pesquisas, um bom incentivo para o objetivo da emissora de subir para a quarta posição nesta temporada. Mas os espectadores dizem estar mais inclinados a ver as novas séries dramáticas da NBC do que o "The Jay Leno Show," que estreia nesta segunda no horário nobre.

O número de pessoas que verá Leno é a grande pergunta. A maioria concorda que o novo programa vai atrair uma boa audiência -- afinal, Conan O'Brien despertou muita curiosidade quando assumiu o "The Tonight Show" em maio. A questão é onde Leno vai se encaixar nas próximas semanas.

Para a NBC, Leno será bem sucedido caso se saia tão bem quanto ou melhor que quando apresentou seu programa anterior, o que significa uma média de 5,2 milhões de espectadores. Mas se a NBC terminar com números inferiores com Leno às 22h e O'Brien às 23h35, alguém fora da NBC vai considerar a mudança um sucesso?

Seria irônico se a NBC se recuperasse neste outono graças a seus novos programas enquanto seus tão divulgados talkshows lutam por audiência.

A NBC tem mexido tanto em sua programação que todas as estrelas são uma aposta arriscada. A rede precisa especialmente que o elenco de suas comédias de quinta-feira à noite continuem a funcionar após uma queda na última temporada. Se a promissora "Community" vingar, Leno emplacar seu programa e pelo menos mais um drama da emissora, "Trauma", despertar interesse, a rede pode dizer que voltou aos trilhos.