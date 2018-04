Jay Leno estreia com ótima audiência mas críticas mornas

Cerca de 17,7 milhões de espectadores nos EUA assistiram a muito aguardada estreia do "The Jay Leno Show" na noite de segunda-feira, mostrou medição da Nielsen Media.

Em comparação, aproximadamente cinco milhões de pessoas acompanhavam o programa anterior de Leno, o "Tonight Show", o que coloca a primeira edição do novo talk-show ao lado de sucessos como a série "CSI", da rival CBS.

A mudança do show de Leno do fim de noite para o horário nobre, tradicionalmente ocupado por séries dramáticas de grande orçamento nas grandes redes de tevê, está sendo acompanhado de perto pela indústria, que busca reduzir custos e manter o público.

A NBC foi muito abalada pelo momento de crise e tem ocupada a lanterna entre as quatro maiores emissoras dos EUA nos últimos quatro anos.

Mas a estreia do novo programa, que teve convidados como o comediante Jerry Seinfeld e o rapper Kanye West e esquetes com a apresentadora Oprah Winfrey e o presidente Barack Obama, não impressionou a maioria dos críticos, que classificaram o show de batido e velho.

"Depois de 16 minutos do "The Jay Leno Show", era difícil não entrar em pânico. Isto é o futuro da televisão? Não foi nem uma boa mostra do passado", escreveu a crítica de tevê de Los Angeles Mary McNamara, acrescentando que torce para que o programa de uma hora "melhore e muito".

O site The Hollywood Reporter disse que as atrações eram familiares demais para um programa novo no qual a NBC aposta tanto.

"Cinco noites por semana de "The Jay Leno Show" representa um fator de risco muito alto para se afastar muito do padrão, e o que fica é a sensação estranha de que estão tentando de tudo para ver o que cola", disse Randee Dawn, do The Hollywood Reporter.

(Reportagem de Jill Serjeant)