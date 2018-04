Jay Leno deixa 'Tonight Show' e inaugura mudanças na TV dos EUA

A presença de Leno como apresentador do talk show noturno de maior audiência dos EUA abrangeu quatro presidentes e foi marcado por momentos memoráveis. O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, anunciou sua candidatura no programa de Leno em 2003.

Mas o humorista de 59 anos terá que estar afiado quando retornar à NBC no outono americano num horário mais cedo, apostando seu humor e seus convidados célebres contra alguns dos seriados dramáticos de maior audiência dos EUA, incluindo a poderosa franquia "CSI", da CBS.

A mudança de Leno do horário das 23h30 para o das 22h00 fará de seu "The Jay Leno Show", que será transmitido de segunda a sexta, o primeiro programa desse tipo a ir ao ar cinco noites por semana no horário nobre americano. Esse horário, que vai das 20h00 às 23h00, costuma atrair o maior número de telespectadores, tornando-o atraente para os anunciantes.

Leno disse que seu novo programa terá formato semelhante ao "Tonight Show", com um monólogo cômico de abertura, entrevistas com celebridades e segmentos populares como "Jaywalking", em que ele brinca com pessoas nas ruas.

A mudança possibilitará à NBC poupar milhões de dólares, evitando a produção de um caro drama de TV, segmento no qual sua performance tem ficado a dever à de suas concorrentes.

"Esta decisão não foi tomada sem muita reflexão", disse Leno a jornalistas. "É uma decisão econômica também. Podemos fazer cinco programas por menos dinheiro do que se gasta para rodar qualquer um desses dramas das 22h00."

A mudança de horário do programa proporciona à NBC um astro do horário nobre com base de fãs já consolidada - o "Tonight Show" é visto diariamente por 4,8 milhões de pessoas, em média --, mas Leno terá que aumentar essa audiência para fazer frente à concorrência.

O drama "CSI: New York", que tem a maior audiência das 22h00, atrai facilmente o dobro do número de espectadores.

Em seu novo horário, Jay Leno vai concorrer de frente com o seriado de ficção científica "Fringe", da Fox, o drama médico "Private Practice", da ABC, "CSI New York" e "CSI Miami", na CBS, e dramas mais ousados na TV a cabo, onde séries como "Damages", "The Closer", "True Blood" e "Entourage" vêm conquistando prêmios e platéias adultas.