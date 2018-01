Jaqueline é a primeira eliminada do BBB8

A disputa de duas modelos no primeiro paredão da oitava edição do Big Brother Brasil foi vencida pela piauiense Gysele. 87% dos telespectadores do reality show da TV Globo votaram pela saída da paulista Jaqueline da casa, que fica agora com 13 participantes disputando o prêmio de R$ 1 milhão. A cada semana um integrante é eliminado do programa através de votação do público. Os três últimos chegarão ao programa final, em março, após mais de 70 dias de confinamento. O Segundo colocado receberá R$ 100 mil, e o terceiro, R$ 50 mil.