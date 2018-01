Jaque e Gyselle estão no primeiro paredão do BBB 8

A paulista Jaqueline e a piauiense Gyselle estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil 8, decidido na noite deste domingo, 13. Gyselle foi indicada pela líder, Juliana, e Jaque recebeu quatro votos dos participantes. Antes da votação, Juliana disse que se sentiu mais próxima de todos na casa depois de se tornar líder, mas desconversou sobre um suposto "puxa-saquismo" dos participantes, insinuado pelo apresentador Pedro Bial. Na hora de votar, a gaúcha Natália não segurou a emoção e caiu no choro no confessionário. "A gente fica muito nervosa aqui dentro, não tem motivo para julgar alguém", disse ela a Bial. Gyselle deu o anjo para Rafinha, que, além da imunidade, também levou um carro zero quilômetro. Além de Juliana e Rafinha, a única participante que não pôde ser votada foi Bianca, imunizada na noite de estréia do programa pelo público, com 51% dos votos.