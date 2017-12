Janete Clair estreia no canal Viva com 'Pai herói'

Novela de 1979, Pai Herói, de Janete Clair, está mais do que cotada para substituir Laços de Família, de Manoel Carlos, que acabou de estrear no canal Viva. Como se trata de um material antigo, os capítulos estão em fase de avaliação pela equipe do canal. Trata-se, afinal, de uma estética bastante distinta, mas não tão estranha aos olhos de um público que viu, há pouco tempo, produções como Dancin’ Days, também de 79. Se vingar, Pai Herói será a primeira novela de Janete no Viva. Além disso, há a abertura, com Fábio Jr. cantando um de seus maiores hits, e um elenco estelar, onde se juntam nomes como Paulo Autran, Paulo Gracindo, Lima Duarte, Glória Menezes, Tony Ramos e Carlos Zara, entre outros.

Dois pra lá, dois pra cá. Xuxa foi visitar Maguila na clínica onde o ex-lutador está internado, em São Paulo, para tratamento de Alzheimer. Os dois conversaram, se emocionaram e dançaram, em cenas previstas para o programa que a loira exibe nesta segunda, 22, pela Record, às 22h30.

Wolf Maya segue contratado da Globo, que lhe concedeu um período sabático, atendendo a um pedido do diretor. A esta coluna, houve quem dissesse que ele já não teria mais acordo fixo com a emissora, o que a Comunicação da Globo negou, assegurando que Maya continua sob contrato.

Dennis Carvalho, também apontado em conversas de bastidores como alguém que estaria deixando de ter contrato fixo com a Globo, permanece na emissora, agora escalado para dirigir a primeira novela de Maria Helena Nascimento, planejada para a faixa das 19h.

Após 4 temporadas do TUF Brasil, o reality show entre lutadores The Ultimate Fighter, a Globo não tem planos de realizar uma nova safra este ano. Em 2015, o programa teve uma mudança de rumo logo no início, em razão da acusação de doping sobre Anderson Silva, que seria um dos técnicos daquela rodada.

Efeito Mônica Iozzi? A saída da atriz do Vídeo Show já é apontada como diagnóstico das vitórias da Record sobre a Globo no horário. Na quarta, 17, o placar ficou em 10 X 9 pontos para Edir Macedo. Ontem, dados prévios do Kantar Ibope também colocaram a Record na frente da Globo.

O ‘Vídeo Show’enfrenta o programa Balanço Geral e a reprise da novela Prova de Amor, que vem crescendo nas últimas semanas. São dados da Grande São Paulo.

Megapix, GNT, Multishow e Gloob, tanto na web como em aplicativos mobile, estão entre os canais pagos da Globo mais vistos pelo serviço de streaming sob demanda da casa, o Globoplay.

Os méritos cabem a Alemão, filme policial brasileiro com Cauã Reymond e Caio Blat, no caso do Megapix; à última temporada de Downton Abbey, no caso do GNT; ao Vai que Cola, no caso do Multishow; e ao desenho Alvinnn!!! e os Esquilos, pelo Gloob.

41 anos de convivência com Silvio Santos tinha Orlando Macrini, seu fiel diretor de programa, desde os idos da TVS. Ele morreu na quinta, 18, aos 69, em consequência de enfarte e pneumonia

"A gente está em fevereiro e você já tá pintando o bigode para a Festa Junina?” Carlos Bertolazzi A UMA CANDIDATA SUJA DE CARVÃO NO ‘CHURRASCO NA BRASA’: AMANHÃ, NO SBT