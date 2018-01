Jamanta não morreu: está de volta no Viva

Medo. Jackson Antunes já não é mais o Tio (A Regra do Jogo), mas continua botando medo. O ator gravou esta semana as primeiras cenas do confronto de Terenciano, seu batismo em Liberdade Liberdade, com Dionísia, vivida por Maitê Proença, sua ex. No ar, segunda.

'Estranhos na Noite', documentário que resgata a história de todo o contexto que impôs três anos de censura ao jornal O Estado de S.Paulo durante a ditadura militar no Brasil, está disponível no NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET.

E o filme sobre a censura ao 'Estado', dirigido por Camilo Tavares, será exibido pelo Canal Brasil em 22 de agosto, segunda-feira, às 22h, na faixa É Tudo Verdade, com reprises na quarta, dia 24, às 13h30, e no domingo, 28, às 18h.

‘1968 – O Despertar’, focado na revolução cultural e política de 68, é o documentário que a produtora brasileira Grifa leva ao Sunny Side of the Doc, festival que começa nesta segunda, 20, na França.

A série tem coprodução alemã da GebruederBeetz Filmproduktion, com a participação da norueguesa Oya Films AS, da francesa Artline Films, do canal franco-alemão Arte e do canal brasileiro Curta!

O projeto será apresentado no pitching (competição) do evento: concorre a prêmio em dinheiro para bancar seu financiamento.

Banda de Sérgio Guizé, a Tio Che grava uma participação especial em Haja Coração, a novela das 7 – sem ele, claro, protagonista que é da novela das 6.

Tuca Andrada e Emanuelle Araújo farão par em A Lei do Amor, próxima novela das 9 da Globo. É o único casal que parece se amar de fato no enredo de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villares.

A Band acaba de abrir inscrições para o 1.º Masterchef Profissionais. Detalhes no site da emissora. O processo vai até 31 de agosto.

Por falar em ‘Masterchef’, Paola Carosella é uma das personagens da série Vença do Jeito Certo, bancada pela Chivas, que apresenta executivos com carreiras de sucesso vivendo a rotina de uma startup. Estreia dia 3, na FOX.

+ de 13,4 milhões de pessoas passaram pelos canais SporTV no fim de semana, obra de Copa América, Eurocopa, Brasileirão e F-1, abocanhando 87% da plateia dos canais esportivos

“Gosto de diretor que me enlouquece” Ney Latorraca NO ‘PROGRAMA DO JÔ’, PELA GLOBO, NESTA SEXTA