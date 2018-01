Ivete Sangalo vai para o 'The Voice Brasil' e Claudia Leitte para o 'Kids'

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Troca de cadeiras no reality show The Voice Brasil na Globo: Ivete Sangalo, técnica da versão 'Kids', vai agora para o programa principal. Já Cláudia Leitte, que era técnica da versão original, vai para o 'Kids'.

A informação sobre a troca foi confirmada pela própria Rede Globo nesta terça-feira, 27, em postagem no Instagram. A publicação, porém, não esclareceu o motivo da troca.

"Veveta vai apertar o botão no The Voice Brasil e Claudinha vai se emocionar com as fofuras do The Voice Kids", diz o comunicado. "E a gente vai aplaudir muito essas duas divas da música brasileira. Como dizem na Bahia: elas vão brocar muito!"

Uma publicação compartilhada por Globo (@redeglobo) em Jun 27, 2017 às 5:59 PDT

Claudia Leitte estava entre o time de técnicos do The Voice Brasil desde a primeira temporada, em 2012. Já Ivete Sangalo estave na versão 'Kids' por dois anos.