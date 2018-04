Isso é que é telinha

Confira na telinha a próxima atração. Opa, que telinha? A do celular, a do computador ou a clássica? Pois é , quando o assunto é TV, não se sabe agora em que tela ela estará. Cada vez mais a TV sai do conforto dos prostrados na poltrona e ganha novos ares. A TV móvel, união de celular e TV, e a TV na internet são alguns exemplos do quão interativo, personalizado e portátil o veículo está. É a vez da TV sem TV, e, portanto, de uma nova maneira de se produzir conteúdo em vídeo. "Esse não é o fim da TV convencional . É como se fosse um novo filho chegando na família", fala o Diretor-geral do grupo TV da Abril, André Mantovani, sobre a nova cria do grupo, o FizTV, canal que utiliza a fusão da TV com a internet. Para Mantovani, não se trata só da invasão de novas tecnologias, mas da demanda do espectador por mais criatividade. "A audiência da TV tradicional vai se pulverizar, mas continuará viva. Agora, a produção de conteúdo vai mudar. Falo de espaço para novos talentos e sua matéria-prima, bons roteiros, que pelas vias tradicionais provavelmente nunca iriam ao ar", fala. "Todo mundo corre atrás dos milhões gastos para implantar a TV digital, mas poucos estão pensando em inovar no conteúdo. A TV aberta está carente de boas idéias." Veja também: No rastro do YouTube A novela em trânsito Pílulas Um dos indícios desse diagnóstico está nas mudanças que o canal pago Multishow tem feito, a fim de incorporar essa nova forma de assistir TV. "Mudamos a duração dos programas de 1 hora para 30 minutos porque a atenção do espectador está mais fragmentada. Há muito zaping na TV paga e a atenção do jovem é disputada com internet e celular", explica a gerente de marketing do Multishow, Daniela Mignani. A solução para atrair os espectadores foi usar as novas tecnologias a favor do canal. O programa TVZ usa versões de videoclipes produzidos pelos internautas e disponibilizados no site www.multishow.com.br, no espaço batizado de TVZé, uma espécie de YouTube do site. Os vídeos mais votados no site vão para a TV. Só o TVZé recebe cerca de 30 vídeos de internautas por mês, sendo que dois deles vão ao ar na TV. Os programas Vida Loca, Tribos e Vai Pra Onde recebem cerca de 10 vídeos por mês. Convergência é a ordem do dia no Multishow. Tanto que um de seus programas, o Retrato Celular, é 90% gravado por meio da câmera de celular dos participantes. O objetivo é retratar o cotidiano de 34 jovens de Porto Alegre, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. "A gente entregou celulares com câmeras para cada um desses jovens para eles se filmarem. É o que a gente chama de auto-reality", diz Daniela. Na mesma linha, a MTV estréia em setembro o Gordo Viaja, programa de viagens de João Gordo, 100% captado por câmera de celular. Para Mantovanni, seja qual for a tecnologia em questão, o tamanho da tela é fator determinante na maneira de se assistir TV. "Experiências mostram que a TV portátil possui demanda de conteúdos curtos. Ninguém tem paciência nem se sente à vontade vendo um filme ou uma novela no computador ou no celular. Isso não é para telas pequenas", fala. "Para essa programação, continua sendo essencial a boa e velha TV na sala". Telona, de plasma ou caixotão, para que a gente se esparrame no sofá e deixe rolar.