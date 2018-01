Isis Valverde sofre acidente de carro e é internada

Isis Valverde, de 26 anos, envolveu-se em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira, 31, e foi internada no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz estava no ar recentemente na Globo como a Antônia da minissérie Amores Roubados.

De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, Isis foi encaminhada ao hospital, mas já passa bem. Ela fraturou uma vértebra. Seus pais estão vindo de Minas Gerais para ficar com a filha. Por enquanto não há previsão de alta, nem foram divulgados detalhes sobre como ocorreu o incidente.

O hospital ainda não divulgou boletim médico sobre o estado de saúde da atriz.

Quem estava dirigindo o carro da atriz era uma prima, que mora com ela, por volta das 4h de sexta. A motorista se distraiu, o carro subiu em um barranco e capotou próximo à casa dela, na zona oeste do Rio.

Isis estava no banco do carona e não sofreu nenhum ferimento externo, mas desmaiou. No banco de trás estava amigo delas que, por ter tido apenas arranhões, conseguiu chamar o socorro.

Como a mineira não estava visivelmente ferida, ela foi primeiro para casa, depois levada ao hospital, onde a fratura na cervical foi identificada. Lá, o estado de Isis foi considerado grave, porém, horas depois, ela foi medicada e levada para o quarto, onde permanece em observação.