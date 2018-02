Isis Valverde recebe alta depois de acidente no Rio

RIO - A atriz Isis Valverde, de 26 anos, teve alta na manhã deste sábado, 1°, do hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, após ser internada por causa de um acidente de carro, ocorrido na madrugada de sexta-feira, no qual fraturou uma vértebra. Ísis estava no ar recentemente, na Globo, como a Antônia da minissérie "Amores Roubados".

Segundo a assessoria da atriz, ela teve alta por volta de 11h e seguiu para casa, onde mantém repouso. Isis passa bem, mas deve seguir em repouso. Os pais dela chegaram anteontem de Minas Gerais para acompanhar a recuperação da filha.

No momento do acidente, quem estava dirigindo o carro da atriz era uma prima, que mora com ela, por volta das 4h de sexta. A motorista se distraiu, o carro subiu em um barranco e capotou próximo à casa dela, também na Barra.

Isis estava no banco do carona e não sofreu nenhum ferimento externo, mas desmaiou. No banco de trás estava amigo delas que, por ter tido apenas arranhões, conseguiu chamar o socorro.