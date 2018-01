Iraniano é acusado de roubar episódios de 'Game of Thrones'

Procuradores norte-americanos acusaram um hacker sediado no Irã de ter invadido a rede do canal de televisão a cabo HBO e roubado episódios e sumários de enredos inéditos de séries, incluindo Game of Thrones, e depois ameaçado liberar os dados a menos que recebesse US$ 6 milhões.

O ataque cibernético veio à tona em meados do ano, quando a HBO ainda transmitia a temporada mais recente de Game of Thrones, e a Time Warner, empresa do mesmo conglomerado do canal, buscava aprovação de uma agência reguladora para se vender à AT&T por meio de um acordo de US$ 85,4 bilhões anunciado em outubro de 2016.

Um indiciamento lacrado divulgado nesta terça-feira, 21, pelo gabinete do secretário de Justiça dos Estados Unidos de Manhattan acusa Behzad Mesri, também conhecido como "Skote Vahshat", de invadir a HBO entre maio e agosto e roubar episódios ainda não exibidos de séries como Ballers, Curb Your Enthusiasm e The Deuce. Mesri também roubou roteiros e sumários de enredos de séries como Game of Thrones, de acordo com o indiciamento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O indiciamento descreveu Mesri como um "autointitulado especialista" em invasões digitais que trabalhou em nome dos militares iranianos para atacar sistemas militares, sistemas de software nuclear e componentes da infraestrutura de Israel.

+ Novo episódio de 'Game of Thrones' vaza na internet dias antes da estreia

+ HBO teria oferecido recompensa a hackers

O documento também alegou que ele ajudou um grupo de hackers iranianos, o Turk Black Hat Security Team, a desfigurar centenas de sites dos EUA e outros países.

A Reuters não conseguiu fazer contato com Mesri para obter comentários.

+ Sem 'Game of Thrones', HBO aposta em 'Westworld' e série com Amy Adams para 2018

+ Filmagens da última temporada de 'Game of Thrones' devem avançar por 2018

Um porta-voz do gabinete do secretário de Justiça disse que Mesri não foi preso, mas não quis comentar o paradeiro do suspeito. Não foi possível encontrar um representante da HBO de imediato para obter comentários.